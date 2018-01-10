Январские выходные и праздничные дни все филиалы АО «ДРСК» отработали в штатном режиме. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность в сетях компании снизилась на 40%, почти на час сократилось время устранения повреждений, а также время простоя потребителей, сообщает DEITA.RU.

Для предупреждения и оперативного устранения нештатных ситуаций, связанных с возможными неблагоприятными погодными условиями в период праздничных и выходных дней во всех филиалах АО «ДРСК» было организовано круглосуточное дежурство оперативно-ремонтного персонала, проверено техническое состояние оборудования, наличие аварийного запаса материалов, в полной готовности находились спецтехника и средства связи.

В новогоднюю ночь в Приморском филиале произошло ЧП с участием сторонних лиц, которое привело к обесточиванию потребителей. Группа молодых людей при запуске пневмохлопушки под линией 35 кВ оставила часть потребителей Владивостока без электроснабжения. Короткое замыкание стало причиной отключения трех подстанций, обеспечивающих электричеством потребителей в районе Авангарда и Луговой. Отключенная мощность составила 7 МВт. После осмотра оборудования энергетики возобновили подачу электроэнергии потребителям.

28 декабря из-за резкого ухудшения погоды по Николаевскому, Советско-Гаванскому, Ванинскому районам Хабаровского края были зафиксированы изломы и падение опор, ставшие причиной отключений. Оперативный персонал был мобилизован на устранение повреждений. Потребителям было обеспечено резервное энергоснабжение, бригады филиала выезжали в труднодоступные районы на вездеходах и снегоходах, а из-за высокого снежного покрова до некоторых мест аварий энергетикам приходилось добираться на лыжах. Оперативность и слаженность работы персонала ДРСК при восстановлении энергоснабжении отметили заместитель председателя Правительства Хабаровского края Анатолий Литвинчук и глава администрации Николаевского района Анатолий Леонов.

По словам главного инженера АО «ДРСК» Александра Михалева, в настоящее время обеспечено надежное электроснабжение всех потребителей в зоне ответственности компании.

«Благодаря принятым мерам серьезных проблем с электроснабжением населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности компании, не зафиксировано, — говорит главный инженер АО «ДРСК» Александр МИХАЛЕВ. — Отключения были устранены в кратчайшие сроки».

Екатерина Лапкина