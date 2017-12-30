Сегодня, 30 декабря, днем дорожно-транспортное происшествие случилось во Владивостоке, сообщает Deita.ru.

По словам очевидцев, настоящий каток образовался на улице Космонавтов. Из-за гололеда водитель не справился с управлением, автомобиль сделал настоящий кульбит и остался лежать на крыше.

Информации о пострадавших не поступало.

Отметим, что местные жители подтвердили в соцсетях, что на данный момент на том участке дороги настоящий каток. «Я сегодня там тоже об забор чуть бампером не прокатилась. Очень скользко», — пишут комментаторы.

Екатерина Лапкина