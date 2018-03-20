20 Март 2018, 09:45
Предприимчивые приморцы украдут все, что посчитают нужным
Источник изображения: DEITA.RU
У приморца украли гараж дерзкие охотники за металлом, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.
Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 150 тысяч рублей.
Один из свидетелей рассказал, что видел, как злоумышленники похитили имущество потерпевшего, используя эвакуатор.
Вскоре полицейские задержали двух местных жителей 28 и 40 лет. В отделе полиции они дали признательные показания.
Похищенное имущество они сдали в пункт приема металла. Вырученные от продажи денежные средства потратили по своему усмотрению.
Полицейские проверяют фигурантов уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Михаил Грач