У приморца украли гараж дерзкие охотники за металлом, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 150 тысяч рублей.

Один из свидетелей рассказал, что видел, как злоумышленники похитили имущество потерпевшего, используя эвакуатор.



Вскоре полицейские задержали двух местных жителей 28 и 40 лет. В отделе полиции они дали признательные показания.



Похищенное имущество они сдали в пункт приема металла. Вырученные от продажи денежные средства потратили по своему усмотрению.

Полицейские проверяют фигурантов уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.



Михаил Грач