Незаконную предпринимательскую деятельность пресекли во Владивостоке, об этом «Deita.ru» сообщили во Владивостоке.

Полицейские проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства.

Так, за минувшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, которые расположены на улице Баляева, Адмирала Горшкова и Адмирала Смирного.

Составлено 2 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Как рассказали специалисты, благодаря информации, полученной от самих жителей Владивостока, в 2017 году в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок полицейскими составлено 199 протоколов об административных правонарушениях, 98 их которых были составлены в отноении иностранных граждан.

Напомним, что взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок можно обратиться по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Ранее «Deita.ru» сообщало, что сразу два автомобиля вспыхнули в Приморье.

Ирина Петрова