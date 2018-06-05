Внеплановая проверка прошла на одном из рыбоперерабатывающих предприятий Владивостока и выявила много интересного, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Результаты проверки выявили почти 16 тонн рыбной продукции неподтверждённого качества. Часть товара была c уже истёкшим сроком годности.

В недрах рефрижераторных контейнеров инспекторы нашли корюшку, стейк палтуса, палтус, навагу, икру лососевых пород рыб, камбалу, сельдь, икру трески, минтай, кету без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, 652 кг продукции оказались уже просрочены, на 45 кг отсутствовала маркировка с указанием производителя, а также дата выработки и сроки хранения.

Вся продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение, в отношении юридического лица было возбуждено административное производство, несмотря на то, что на большую часть товара (15 337 кг) его владелец сумел предоставить требуемые документы в установленные сроки.

Отмечается, что основанием проверить данное предприятие стало сообщение о хранении и переработке рыбной продукции с истекшим сроком годности.

Таисия Масина