Во Владивостоке наградили победителей конференции «Творческая молодежь - потенциал российской науки», сообщили DEITA.RU в пресс-службе Думы города Владивостока.

«Творческая молодежь - потенциал российской науки» - это конкурс исследовательских и проектных работ, в котором принимают участие школьники 5-11 классов города Владивостока и Приморского края. В 2018 году свои работы представили 365 человек.

Конференция проводится 21 год и успела зарекомендовать себя как площадка, на которой дети проявляют свои исследовательские способности и оттачивают навыки презентационной и проектной деятельности. Выполненные работы займут достойное место в портфолио любого школьника, а педагоги-руководители получат опыт решения оригинальных задач и возможность освоить проектный метод преподавания.

Торжественная церемония вручения грамот и дипломов лучшим юным исследователям прошла в актовом зале администрации города Владивостока. В мероприятии приняли участие глава города Виталий Веркеенко, председатель Думы Владивостока Андрей Брик, школьники, родители, почетные гости.

Председатель Думы Андрей Брик поздравил ребят с еще одним достижении в жизни и вручил дипломы.

«Перед вами сегодня открыты все пути и дороги. Вы - наша гордость, наша надежда. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины, стремиться к новым горизонтам. И, конечно, не уезжать из Владивостока. Вы – молодые, образованные, творчески мыслящие - нужны своему городу, своему краю, вам завтра строить новую, сильную Россию, а это - задача государственной важности. Продолжайте в том же духе – и у вас все сложится отлично. Желаю вам новых успехов, побед, отличных оценок, исполнения заветных желаний!», - подчеркнул в своем выступлении председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Дмитрий Санников