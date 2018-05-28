Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик поздравляет служащих и ветеранов пограничных войск с Днем пограничника, сообщает DEITA.RU.

Уважаемые служащие и ветераны пограничных войск!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пограничных войск России и 100-летием со дня учреждения пограничной службы!

Российские пограничники вписали немало героических страниц в историю нашего государства. И сегодня с честью несут службу по охране государственной границы, вносят весомый вклад в защиту экономических и политических интересов страны, обеспечение социальной стабильности в обществе. Уверен, что и впредь, основываясь на лучшем опыте предыдущих поколений, российские пограничники будут достойно выполнять важные задачи по обеспечению безопасности нашего государства.

Особая благодарность ветеранам пограничной службы за верность профессии, за активное участие в патриотическом воспитании молодежи.

Желаю вам успехов в службе на благо Отечества, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик