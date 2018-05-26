Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем предпринимательства, сообщает DEITA.RU.

Уважаемые предприниматели!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!

Этот праздник – оценка многолетней работы деловых людей, чьи предприятия и организации являются основой развития экономики государства. Сегодня многие представители бизнес-сообщества, руководители предприятий и организаций Владивостока, Приморского края взяли на себя ответственность не только за свой бизнес, но и за благополучие тех людей, которые работают в созданных ими компаниях, фирмах, на предприятиях. Эти люди не боятся рисковать, верят в свои силы и добиваются значительных успехов.

Уважаемые предприниматели! Ваша успешная деятельность – это гарант устойчивого социально-экономического развития города, стабильности и благополучия его жителей. Благодаря своему упорному труду, способностям и таланту вы сформировали современные экономические отношения, создали новый тип экономики страны. Помимо нагрузки, установленной государством, большинство из вас принимает на себя дополнительные финансовые обязательства, участвует в различных социальных проектах, занимается благотворительностью, развивает сети социальной торговли, оказывает помощь малоимущим гражданам. И далеко не всегда о своих добрых делах вы говорите вслух, помогаете людям не для пиара и галочки, что делает вам честь!

Хочу отметить, что поддержка предпринимательства всегда была и остается одним из приоритетных направлений деятельности Думы города Владивостока. Арендная плата, вопросы приватизации, в том числе с приоритетным правом выкупа помещений для арендаторов, программы по поддержке предпринимателей - все принимаемые Думой решения проходят с вашим участием и для вашего блага. Депутаты Думы города Владивостока нацелены на создание в городе благоприятного климата для развития малого и среднего бизнеса. Во Владивостоке сегодня успешно работает Центр развития предпринимательства, куда начинающий бизнесмен может обратиться за консультацией и помощью.

Особые слова признательности выражаю бизнес-леди. Природная женская целеустремленность, настойчивость, интуиция, ответственность во всех вопросах, касающихся созданного дела – это залог успеха в бизнесе.

Уважаемые предприниматели! От имени депутатов Думы города Владивостока благодарю вас за работу на благо родного города и вклад в экономику Приморья. Пусть никакие финансовые трудности не станут преградой в решении экономических и социальных задач. Пусть проекты будут успешны, а бизнес - стабильным и процветающим. Успехов, здоровья, благополучия!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик