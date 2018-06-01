Председатель Думы города Влдаивостока Андрей Брик поздравляет жителей столицы Приморья с Международным днем защиты детей, сообщает DEITA.RU.

Уважаемые жители Владивостока!

Дорогие ребята, родители!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с замечательным праздником детства - Международным днем защиты детей!

1 июня - это начало счастливой поры школьных каникул, беззаботных игр, новых открытий и запоминающихся впечатлений. Одновременно это напоминание нам, взрослым, об огромной ответственности за наших детей, за их будущее, а значит - за будущее нашей страны.

Основа счастливого детства - это крепкая, дружная семья. Ведь тот фундамент в виде внимания, любви и поддержки, которые дети получают в семье, является залогом их благополучного будущего, успешной самореализации, активной жизненной позиции. Поэтому вопросы поддержки семьи и детства, развития качественного, доступного образования и здравоохранения всегда были и остаются приоритетными в работе депутатов Думы города Владивостока. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы наши дети имели возможность реализовывать свои таланты в различных областях: учебе, спорте, творчестве, науке, искусстве. Многие юные владивостокцы достойно проявляют себя на краевых и всероссийских олимпиадах, международных соревнованиях и конкурсах. Мы по праву гордимся ими!

В этот праздничный день от души желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия! Пусть каждый ребенок будет любим и безгранично счастлив! Пусть детство наших детей будет ярким и мирным, с сияющей улыбкой на лице и глазами, светящимися радостью!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик