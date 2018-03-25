Председатель Думы Владивостока поздравил работников учреждений культуры
Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик поздравил работников учреждений культуры, сообщает DEITA.RU.
Уважаемые работники учреждений культуры! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры России!
В этот день мы выражаем искреннюю признательность сотрудникам музеев, театров, библиотек, творческих коллективов, цирков, культурно-досуговых организаций, дворцов культуры – за тот весомый вклад, который они вносят в сохранение и приумножение культурного богатства нашего города, в популяризацию национального наследия России.
Благодаря вам, уважаемые работники культуры, Владивосток может по праву гордиться своим развитием в области культуры и искусства. Театры, музеи, библиотеки, кинотеатры, выставочные центры, галереи, филармония нашего города представляют ценность не только на отечественном, но и на международном уровне. Вам удалось сохранить и приумножить памятники истории и архитектуры, реализовать уникальные экскурсионные программы. Особая гордость жителей города - Владивостокская крепость, являющаяся частью героической истории Владивостока, по инициативе депутатов Думы и администрации города восстанавливается, ведется большая работа по ее реконструкции.
Благодарю вас за ваш высокий профессионализм, верность профессии, большой личный вклад каждого в развитие культуры в городе Владивостоке! Желаю крепкого здоровья, вдохновения, покорения новых творческих вершин, реализации интересных проектов, мира и благополучия!