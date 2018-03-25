Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик поздравил работников учреждений культуры, сообщает DEITA.RU.

Уважаемые работники учреждений культуры! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры России!

В этот день мы выражаем искреннюю признательность сотрудникам музеев, театров, библиотек, творческих коллективов, цирков, культурно-досуговых организаций, дворцов культуры – за тот весомый вклад, который они вносят в сохранение и приумножение культурного богатства нашего города, в популяризацию национального наследия России.

Благодаря вам, уважаемые работники культуры, Владивосток может по праву гордиться своим развитием в области культуры и искусства. Театры, музеи, библиотеки, кинотеатры, выставочные центры, галереи, филармония нашего города представляют ценность не только на отечественном, но и на международном уровне. Вам удалось сохранить и приумножить памятники истории и архитектуры, реализовать уникальные экскурсионные программы. Особая гордость жителей города - Владивостокская крепость, являющаяся частью героической истории Владивостока, по инициативе депутатов Думы и администрации города восстанавливается, ведется большая работа по ее реконструкции.

Благодарю вас за ваш высокий профессионализм, верность профессии, большой личный вклад каждого в развитие культуры в городе Владивостоке! Желаю крепкого здоровья, вдохновения, покорения новых творческих вершин, реализации интересных проектов, мира и благополучия!