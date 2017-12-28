Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик на внеочередном заседании городского парламента, посвященном торжественному принятию присяги мэром Владивостока Виталием Веркеенко, поздравил нового градоначальника, сообщает «Deita.ru».

Открывая заседание, председатель Думы Андрей Брик отметил: «Впервые во Владивостоке главу города избирал представительный орган по результатам конкурса, в котором приняли участие более полусотни человек. Депутаты единогласно проголосовали за избрание Виталия Веркеенко главой города Владивостока. Эта убедительная победа свидетельствует о высокой степени доверия со стороны депутатов и всех жителей города, которых депутаты представляют, к избранному главе города как эффективному руководителю и патриоту Владивостока».

Андрей Брик подчеркнул: «Сегодня перед Вами стоят важные задачи экономического и социального развития города, благоустройства городских территорий, поддержки малого и среднего предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности Владивостока, что позволит открыть новые возможности для его экономического роста. Уверен, Вы успешно с ними справитесь. Депутаты Думы готовы к конструктивному сотрудничеству, направленному на создание благополучного и экономически процветающего Владивостока».

По окончании заседания Андрей Брик рассказал журналистам, что отношение депутатов к новому главе было выражено в итогах голосования. «Все 100% голосов были отданы за Виталия Васильевича. Я считаю, что это доверие нужно ценить высоко, потому что каждый из депутатов – народный избранник того или иного округа. И депутаты Думы, и глава города Владивостока – это одно целое. В связи с этим возникает понимание и общих задач, и общей ответственности», - подчеркнул Андрей Брик.

Дмитрий Санников