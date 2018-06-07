Во Владивостоке пройдут соревнования морских роботов, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Фонде перспективных исследований (ФПИ), заявки на участие подали 33 команды, среди них в первом этапе будут участвовать 11 команд, состоящих из представителей силовых ведомств, которые соберутся во Владивостоке 17-26 августа.

Речь идет о сотрудниках Минобороны, ФСБ, МЧС, Росгвардии и Морской спасательной службы Росморречфлота. С ними будут соревноваться, как пишет РГ, десять производителей морских роботов из девяти городов России.

На втором этапе попробуют свои силы 12 студенческих и юношеских команд с аппаратами собственной разработки.



Состязания пройдут по направлениям: телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты, безэкипажные катера.



Таисия Масина