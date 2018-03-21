Мошенники в попытках заработать на доверчивых гражданах, стараются использовать, буквально, каждый шанс, сообщает DEITA.RU.

Жительница Уссурийска просит предупредить горожан, что на этот раз аферисты прикрываются выборами. Выглядит это примерно так - трое молодых людей звонят в квартиру и спрашивают: "Были ли вы на выборах?". Получив утвердительный ответ, они начинают настойчиво предлагать "ножи самозаточивающиеся, массажер для шеи, сковороду".

Все это, по их словам, итальянского производства и стоит ни много, ни мало 26 тысяч рублей, но "в данном случае это - подарок, нужно всего лишь оплатить доставку".

Как пишет Марк Чернослив в своем личном блоге, девушка закрыла дверь перед носом наглецов, а чуть позже, выйдя из на улицу, увидела, что "продавцы" не отчаялись, а "пошли дальше по домам окучивать доверчивых старушек".

Таисия Масина