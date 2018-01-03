В самый канун пришедшего Нового года в краевой филармонии состоялась премьера весёлого, доброго мюзикла «Бременские музыканты в гостях у Деда Мороза», сообщает Deita.ru.

Перед спектаклем в фойе малыши веселились на утреннике вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом, а затем начался музыкальный спектакль, поставленный по мотивам всеми любимых мультфильмов «Бременские музыканты» и «По следам Бременских музыкантов».





Анна пришла в филармонию с сыном Тёмой.

- Мы в полном восторге. Мы с ребёнком любим этот мультик. И мы на нём выросли, и теперь Тёма на нём растёт, все песни любим, а тут всё живьём, всё по-настоящему. И ребята выступали с такими зажигательными эмоциями, восторг! Мы первый раз в филармонии, теперь каждый раз ходить будем.





Две подруги Алёна и Ирина пришли на спектакль с детьми - сыном Сашей и дочкой Лизой.

- Нам очень понравилось. Мы пришли с детками, которым всего по три с половиной годика и это первый полноценный спектакль, на который мы их привели. Не просто детский утренник, а полноценный формат на сцене. И дети всё представление просидели и с удовольствием смотрели, хлопали, им было интересно. И мы, мамы? получили удовольствие.





Михаил и Ольга привели на спектакль дочек. Двухлетних двойняшек Веронику и Алёну, и четырехлетнюю Маргариту.

- Было очень здорово. Интересно было, так же и взрослым. Я сам ни сколько не пожалел, что пришел. Наверное, родителям было ещё даже интереснее, чем детям.







Полина смотрела мюзикл вместе с доченькой Алисой.



- Отлично! Впечатление самое что ни на есть замечательное, новогоднее настроение, радость! Детки маленькие, моей дочке два годика, она просто как заворожённая смотрела на сцену. Прекрасное настроение, просто Новый год нам создали!





Все главные роли в мюзикле исполнили солисты краевой филармонии, лауреаты международных конкурсов Александра Ласинская, Дмитрий Сабитов и лауреат всероссийского конкурса «Новая звезда» Александр Пстыга. В течение всего спектакля трое актеров перевоплощались в разных героев прямо на глазах у зрителей. На сцене играл эстрадный оркестр краевой филармонии под управлением Дмитрия Бутенко. Также в спектакле принял участие заслуженный коллектив Приморского края, образцовый детский и юношеский музыкальный театр «Овация».







Режиссёр спектакля - Екатерина Кучук.

Пятого января маленьких и больших зрителей на сцене Приморской краевой филармонии вновь ждёт зажигательная музыкальная история Бременских музыкантов, которые попали в гости к Деду Морозу.





Ирина Павленко