Жителя Владивостока избили вблизи железнодорожных путей станции Луговая, похитив барсетку, документы и деньги, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Как только в полицию поступило заявление о нападении, сотрудники правоохранительных органов сразу же провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых задержали 20-летний житель Хабаровского края. Он сразу же сознался в содеянном и был заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело, максимальный срок наказания по которому - лишение свободы на срок до семи лет.

Таисия Масина