7 Июнь 2018, 07:52
Преступление произошло на станции Луговая во Владивостоке
Жителя Владивостока избили вблизи железнодорожных путей станции Луговая, похитив барсетку, документы и деньги, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Как только в полицию поступило заявление о нападении, сотрудники правоохранительных органов сразу же провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых задержали 20-летний житель Хабаровского края. Он сразу же сознался в содеянном и был заключен под стражу.
Возбуждено уголовное дело, максимальный срок наказания по которому - лишение свободы на срок до семи лет.
Таисия Масина