В полицию с сообщением о краже личного имущества обратилась пожилая жительница Ленинского района Владивостока. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, женщина пояснила, что она проживает в коттедже и сдает в аренду всем желающим расположенную на ее участке баню, которую она рекламирует в объявлении на сайте как элитную.

По ее словам, двое мужчин арендовали парную на несколько часов, а затем незаметно уехали на своем авто. После их ухода хозяйка обнаружила, что из бани пропал дорогой плазменный телевизор, обогреватель и другое оборудование.

Женщина обратилась в полицию и сообщила о краже. Стражи порядка осмотрели место происшествия и приступили к поискам подозреваемых.

По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов