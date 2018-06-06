Сотрудница одного из банков города Находка в Приморье вступила в преступный сговор со своим знакомым, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Им пришла в голову идея похитить у знакомой вырученные от продажи квартиры денежные средства. Пользуясь служебным положением, имея доступ к счетам клиентов, используя логин и пароль, на протяжении нескольких месяцев злоумышленница переводила денежные средства с расчетного счета пенсионерки на свои банковские карты.

В результате таких действий пенсионерке причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

Уголовное дело в настоящее время направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Таисия Масина