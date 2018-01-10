Злоумышленник обокрал офис во Владивостоке, проникнув в помещение нестандартным способом, сообщает «Deita.ru».

Сотрудники, пришедшие на работу утром, обнаружили отсутствие куска стены из сендвич-панелей, который преступник попросту вырезал. Затем он похитил партию элитного алкоголя и скрылся.

На данный момент по факту кражи проводится доследственная проверка, устанавливается личность подозреваемого и все обстоятельства происшедшего.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что нелепую кражу совершил житель Приморья с борта самолета.

Таисия Масина