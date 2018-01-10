9 Январь 2018, 23:20
Преступник оригинально обокрал офис во Владивостоке
Источник изображения: «Deita.ru»
Злоумышленник обокрал офис во Владивостоке, проникнув в помещение нестандартным способом, сообщает «Deita.ru».
Сотрудники, пришедшие на работу утром, обнаружили отсутствие куска стены из сендвич-панелей, который преступник попросту вырезал. Затем он похитил партию элитного алкоголя и скрылся.
На данный момент по факту кражи проводится доследственная проверка, устанавливается личность подозреваемого и все обстоятельства происшедшего.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что нелепую кражу совершил житель Приморья с борта самолета.
Таисия Масина