Злостным алиментщикам, находившимся в федеральном розыске, придется ответить перед законом, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по Приморью.

Их задержали сотрудники отдела судебных приставов по Яковлевскому району совместно с сотрудниками уголовного розыска Арсеньева. Кроме того, долго скрываться не пришлось должнику по алиментам, находящемуся в исполнительском розыске.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей.



Таисия Масина