Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что абсолютное большинство народа Молдавии категорически против объединения с Румынией, сообщает DEITA.RU.

На 24 марта в Кишиневе намечен марш за объединение с Румынией, который, по словам главы государства, организовывают как внешние, так и внутренние силы. Одни стремятся к поглощению Молдовы, другие выступают за ликвидацию собственной страны.

Как пишет РИА ФАН, согласно последним опросам, присоединение к Румынии поддерживают порядка 20% граждан Молдавии. Подавляющее же большинство людей выступают за сохранение государственности своей страны. Около 100 местных и районных советов, глав населенных пунктов подписали так называемые декларации в поддержку объединения, но при этом более 250 районных советов и глав местных властей подписали декларации в поддержку государственности Республики Молдова, осуждающие объединение с Румынией.

Президент отмечает, что последствия марша могут быть самые тяжелые и непредсказуемые, вплоть до гражданской войны, однако он подчеркнул, что "мы готовы ко всему, но нас большинство, и мы никому не позволим украсть у нас нашу страну".

Таисия Масина