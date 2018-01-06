Президент России Владимир Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм, сообщает «Deita.ru».

Соответствующий закон уже подписан. Сейчас за ложный звонок о заложенной бомбе можно получить максимальный срок тюремного - 10 лет. До этого максимальное наказание за такое преступление составляло 5 лет.

Отмечается, что новый закон предусматривает четыре ступени наказания в зависимости от тяжести последствий. Тюремное заключение грозит тем, кто даст ложную информацию о минировании объектов социальной инфраструктуры (школ, больниц и так далее) или причинит ущерб на сумму более миллиона рублей — для таких нарушителей предусмотрено от трех до пяти лет тюрьмы или штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Как пишет Интерфакс, за звонки, дестабилизирующие деятельность органов власти, накажут еще более сурово. придется заплатить штраф от 700 тысяч до одного миллиона рублей, либо сесть в тюрьму на срок от шести до восьми лет.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что депутаты предложили не щадить телефонных террористов.

Таисия Масина