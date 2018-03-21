Выборы президента РФ в Болгарии прошли на участках в Софии, Варне, Пловдиве и Русе, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал генеральный консул Российской Федерации в Варне Сергей Лукьянчук, российские дипломаты проделали огромную работу для облегчения возможности голосования гражданам России, находящимся в Болгарии. На территории его консульского округа избирательные участки для досрочного голосования были организованы в 20 городах, даже таких маленьких, как Банско, Дупница, Самоков, Карлово. Кроме того, было создано два мобильных пункта для голосования.

Как пишет РИА ФАН, на улице Македония во время выборов было достаточно оживленно: предприимчивый болгарин развернул торговлю российскими флагами и различными сувенирами с атрибутикой РФ. Рядом наш соотечественник рекламировал музей водки, который он открыл в болгарском городе Каварна. Появились и съемочные группы крупнейших болгарских телевизионных компаний — btv и Nova.

Выборы, проходившие в этом году не только в генеральных консульствах, но и в почетном консульстве в Пловдиве, были похожи на праздник. У входа ансамбль пел русские песни. Почетный консул Георгий Гергов и движение русофилов «Капитан Петко Войвода» организовали угощение всех избирателей русской водкой, бутербродами с икрой и сладостями. Тем, кто голосовал, впервые дарили русские книги. Работал также магазин русских продуктов «Березка».

Сюда же прибыл и посол России в Болгарии Анатолий Макаров, отметивший, что хочет комфортной жизни в стране и уважения дома и за границей.

Таисия Масина