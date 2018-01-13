Вчера, 12 января, в Омске произошел хлопок бытового газа, в результате возникшего пожара пострадало восемь человек, четверо из них дети. Все пострадавшие госпитализированы, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Омской области.

На данный момент по факту пожара возбуждено уголовное дело в рамках статьи «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» УК РФ.

По предварительной информации, пострадали восемь человек: семья с семья детьми, которая госпитализирована и находится в тяжелом состоянии. Также в больнице двое мужчин - у одного разрезаны ноги, другой при прыжке с балкона сломал ногу (по другим данным, ключицу).

На месте происшествия работает следственная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Проводятся необходимые следственные действия, в том числе осмотр места происшествия и допросы очевидцев, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью людей, будет назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

Екатерина Лапкина