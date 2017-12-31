В приморском детском реабилитационном центре при взрыве электрического водонагревателя погибла воспитатель, сообщает «Deita.ru», ссылаясь на сообщение РИА Новости.

Как рассказала РИА Новости представитель краевого СУСК РФ, - "ЧП произошло в детском реабилитационном центре, погибла воспитатель. Следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела".

Как ранее сообщало «Deita.ru», в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю 31 декабря 2017 года в 06.34 поступило сообщение о том, что в детском социальном приюте в Спасском городском округе по адресу Молодежная, д.4А произошел разрыв электрического водонагревателя. В результате взрыва оказались частично выбиты стекла в одном из помещений. Жилые помещения для детей не пострадали. Все 13 детей - воспитанников учреждения, размещены в комнатах непострадавшего крыла здания, с ними работает штатный психолог социального приюта.

Дмитрий Санников