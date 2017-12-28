Супруг в Турции может считаться свободным от брачных уз, если назовет свою жену этим словом, сообщает «Deita.ru».

Управлением по делам религии утвердило правило - если муж назовет свою жену сестрой или матерью, он считается с ней разведенным. Однако, им можно снова пожениться, если супруги не разводились ранее.

Ранее было издано еще одно правило, согласно которому муж и жена могут развестись по телефону, факсу или электронной почте. Для этого муж должен трижды произнести или написать слово «развод». При этом женщина должна убедиться, что это сообщение отправлено именно ее супругом.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в России появятся новые правила регистрации брака.

Таисия Масина



http://deita.ru/news/novye-pravila-registracii-braka-poyavyatsya-v-rossii/