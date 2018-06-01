Утром в пятницу, 1 июня, атохам на машине марки «Нива» припарковал свой автомобиль на улице Пологой Владивостока, предварительно спрятав госномера серии МХМ от паркона, сообщает DEITA.RU.

Как пишет популярный паблик «ДПС-Контроль», около 10 утра горожанин на Пологой стал свидетелем того, как водитель на автомашине припарковал свое авто под знак «Стоянка запрещена» и закрыл свой госномер бумажкой от паркона.





По словам свидетеля нарушения, он сообщил в дежурную часть УМВД Приморья о автохаме. Дежурный переспросил серию госномера дважды и дал утвердительный ответ на то, что машина принадлежит ведомству УВД. Но какого подразделения он уточнить не смог.

Екатерина Лапкина

Фото: dps_control