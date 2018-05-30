Приключенческую комедию планируют снять в Приморье кинематографисты из Китая, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Рабочую встречу с представителями киноиндустрии провел вице-губернатор региона Константин Межонов. Китайская сторона прибыла в Приморье, чтобы обсудить возможности съемок своего нового проекта. Съемки запланированы на август-сентябрь 2018 года, рабочее название фильма – «Удивительные приключения в России».

Как рассказали гости из Китая, часть фильма уже отснята у них на родине. Основной сюжет фильма – отношения русской балерины и молодого китайца, которые развиваются на фоне поиска старых семейных драгоценностей, часть которых оказалась в России, а часть – в Поднебесной.



Режиссера картины побывал в разных регионах России и Приморский край ему больше всего запал в душу. Съемочная группа несколько дней провела во Владивостоке, где определилась с рядом локаций, которые хотела бы задействовать для съемок -это объекты на улице Светланской, Золотой и Русский мосты, концертный зал краевой филармонии, Приморская картинная галерея, а также исторические здания на улице Пушкинской.

По словам Константина Межонова, идея проекта интересна, и власти готовы оказать содействие в реализации проекта на территории нашего региона. При этом он подчеркнул важность выхода фильма в прокат не только на территории Китая, но и в России.

Съемки на территории региона организует Кинокомиссия Приморского края, первая государственная кинокомиссия, созданная в России.

Таисия Масина