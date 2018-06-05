Итоги проверки Контрольно-счетной палатой ГАУ «Приморский краевой центр народной культуры» обсудили депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан, сообщает DEITA.RU.

Государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры» - контора весьма примечательная. С одной стороны, это старейшее государственное учреждение, основными направлениями деятельности которого являются организация международных, региональных, краевых фестивалей, смотров, конкурсов, праздников, проведение мастер-классов для руководителей коллективов всех направлений и жанров народного творчества, методическая, консультационная, организационная помощь учреждениям культуры края. Со стороны другой, непосредственно в центре не числится ни одного творческого коллектива. Работа его ведется совместно с ансамблями и исполнителями муниципальных образований.

И ее результаты видны всему Приморью: уникальный конкурс-смотр для воспитанников детских домов «Надежда. Вдохновение. Талант!», дальневосточный детский конкурс хореографического искусства «Первые шаги», фестиваль хорового искусства «Поющий океан», программа народных мастеров «Грани творчества», и многие другие.

Как отмечено в отчете Контрольно-счетной палаты, государственное задание и за 2016 и за 2017 годы было выполнено учреждением в полном объеме. При этом, аудиторы обратили внимание на закупки не для собственных нужд, в сумме за 2 года составившие более 143 миллионов рублей. В их числе 23 автобуса для муниципальных учреждений культуры, световое и звуковое оборудование для мероприятия «Ханкайские зори», киноооборудование. А еще на балансе учреждения до сих пор числятся 67 комплектов концертного оборудования, приобретенных в 2014 году. Физически все это имущество давно успешно используется городскими и сельскими домами культуры, но документальное оформление где-то затянулось, а где-то невозможно во избежание нарушений бюджетного законодательства.

Депутат Законодательного Собрания, художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького Ефим Звеняцкий довольно точно охарактеризовал ситуацию: «Можно только посочувствовать КЦНК, что на него за короткое время свалилось множество полномочий».

Учитывая, что большинство из нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Приморского края, были оперативно устранены, члены комитета приняли отчет к сведению, рекомендовав департаменту культуры не допускать неэффективных расходов финансирования подведомственных учреждений.

Дмитрий Санников