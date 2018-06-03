В Находке задержан мужчина, которого подозревают в совершении преступления, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Ранее в полицию обратились владельцы частного дома. Супруги сообщили, что во двор проник злоумышленник и похитил генераторы с автомобилей на сумму более 21 тысячу рублей.

Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции.

Инспекторы ППС задержал 45-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания. У задержанного обнаружено и изъято похищенное имущество. Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции проверяют фигуранта на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.

Ирина Петрова