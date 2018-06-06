Случаи мошенничества с банковскими картами участились в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Дальнегорского городского округа.

В связи с этим полиция напоминает гражданам, что видов и способов мошенничества много, и преступники не стоят на месте, а постоянно обновляют свой арсенал.

Если вам поступили подозрительные звонки или SMS из банка, обязательно перепроверяйте информацию, перезвонив и удостоверившись в правдивости полученной информации.



Связываться в данном случае следует только с банком, выдавшим карту по номеру клиентской службы, размещенном на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка. По указанным в SMS номерам звонить ни в коем случае нельзя.



Столкнувшись с мошенничеством, стоит незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.



Таисия Масина



