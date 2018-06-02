Ненужную мелочь смогут обменять на памятные 25-рублёвые монеты жители Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Деньги, выпущенные к чемпионату мира по футбола, получат жители Владивостока, Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Фокина и Находки.

Как пишет Парламентская газета, на сегодняшний день люди чаще расплачиваются банкнотами, а монеты собирают в копилки и они исключаются из денежного оборота. Представители банковской сферы призвали граждан продлевать жизнь монетам и активно использовать их при любых расчётах.

Таисия Масина