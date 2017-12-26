По аналитическим данным Управления Росреестра по Приморскому краю за 11 месяцев 2017 года число отказов в государственной регистрации прав сократилось на 40 % по сравнению с 2016 годом и составило 4724 шт. (в то время, как в 2016 – 7884 шт.), сообщили Deita.ru в организации.

Кроме того, на сегодняшний день Управление Росреестра по Приморскому краю может отметить снижение количества приостановлений за период январь-ноябрь 2017 года на 22% в сравнение с аналогичным периодом прошлого года.

Наметившаяся положительная динамика – это результат работы Управления Росреестра, которая проводится как внутри ведомства, так и с участниками рынка недвижимости.

К примеру: для улучшения качества работы и уменьшения количества приостановок и отказов в Управлении была создана специальная рабочая группа, которая занимается системным анализом причин приостановлений, отказов и вырабатывает меры по их предупреждению.

Михаил Грач