Изменения в правила противопожарного режима внесены постановлением председателя правительства России Дмитрия Медведева, сообщает «Deita.ru».

В понедельник, 8 января, постановление было опубликовано на сайте правительства России. По новым правилам владельцы земельных участков обязаны регулярно убирать мусор и косить траву. Внесен и запрет выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами. «Подписанным постановлением внесены изменения в правила, которыми устанавливаются обязательные требования для правообладателей земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках», - говорится в документе.

Кроме того, запрещается выращивать колосовые культуры и выжигать траву в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог.

Ранее «Deita.ru» сообщало об уголовных делах по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений, по которым сейчас ведутся следственные действия – фигурантам грозят реальные сроки наказания.

Дмитрий Санников