В Приморье полиция установила личность подозреваемого в мошенничестве с использованием сети Интернет, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему стали поступать заявления местных жителей о том, что в отношении них совершены мошеннические действия. В следственном подразделении были возбуждены уголовные дела.

В ходе предварительного следствия установлено: злоумышленник разместил в сети Интернет объявление о продаже металлических контейнеров стоимостью 45-65 тысяч рублей. Однако в наличии у мужчины предлагаемого к продаже товара не было, выполнять свои обязательства перед клиентами он не намеревался. Перечислив на банковскую карту, указанную обвиняемым, денежные средства и не получив в итоге своих заказов, потерпевшие стали обращаться за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Оказалось, что мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы за преступление имущественного характера. Подозреваемый дал признательные показания.

Следователем доказана причастность фигуранта уголовного дела к восьми эпизодам мошеннических действий с использованием сети Интернет. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 400 тысяч рублей. Расследование уголовных дел продолжается. Фигуранту уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ирина Петрова