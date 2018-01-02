В преддверии новогодних праздников жителей Приморья предупреждают о возможных случаях мошенничества под видом популярных персонажей, сообщает «Deita.ru».





Как информирует Роспотребнадзор, чтобы не стать жертвой преступников, следует обратить внимание на некоторые моменты. А именно: не приглашать домой совершенно незнакомых людей в костюмах. Для этого нужно хорошо изучить рынок услуг, прочесть отзывы на просторах интернета, посмотреть видео агентства с подобных мероприятий, также можно воспользоваться рекомендациями друзей и знакомых.





Со сказочными героями нужно обязательно подписать договор на оказание услуг, с которым следует внимательно ознакомиться, отметив предмет договора, сроки исполнения, стоимость услуг, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по договору.





Кроме того, незнакомые люди в доме -это всегда риск кражи. Поэтому стоит быть предельно внимательными и не оставлять без присмотра ценные вещи.





Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что предприниматель из Приморья взвинтил цены на новогоднее представление в целях безопасности посетителей и персонажа.





Таисия Масина