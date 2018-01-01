Приморцам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности, об этом "Deita.ru" сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Специалисты рассказали как в период новогодних каникул обезопасить себя от действий карманных воров и свести к минимуму риски можно, придерживаясь некоторых правил:



- не кладите телефоны и кошельки в наружные карманы одежды и сумок, а также в сумки или пакеты поверх покупок;

- в кошельке нежелательно носить банковские карты, а тем более – писать на них код доступа. Большие суммы не следует класть в портмоне или кошелек – оставьте на мелкие расходы. Остальное положите во внутренний карман одежды либо спрячьте в специальные отделы сумки;

- будьте особенно внимательны в общественном транспорте. При посадке и высадке держите сумку впереди себя, а во время пути - ближе к телу или возьмите в руки, а не вешайте на плечо;

- деньги на проезд желательно откладывать отдельно.

В целях предупреждения краж из транспортных средств никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверями и ключом в замке зажигания, избегайте парковки автомашины на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах, не оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомобиля.

Тем, кто на новогодние каникулы планирует уехать из дома, следует позаботиться о сохранности своего жилища. Не забудьте запереть входные и балконные двери, окна, форточки. Попросите соседей присмотреть за вашей квартирой.

"Необходимо быть предельно осторожными и внимательными в местах массового пребывания: на продуктовых и вещевых рынках, открытых концертных площадках, в торговых центрах, на вокзалах", - отмечают специалисты.

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Ирина Петрова