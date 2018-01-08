Большую роль в предотвращении преступлений и правонарушений могут сыграть действия как общественных организаций, так и простых граждан, сообщает Deita.ru Со ссылкой на УМВД Приморья.

Следует избегать попыток самостоятельного изучения подозрительных предметов, например, брошенных машин, сумок, пакетов. В случае их обнаружения необходимо незамедлительно обращаться в соответствующие органы.

Действия при обнаружении подозрительных предметов:

Как вести себя при обнаружении подозрительных предметов в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах? Какие действия предпринять?

– Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания;

– Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю;

– Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции;

– Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:

– Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;

– Зафиксируйте время обнаружения предмета;

– Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

– Обязательно дождитесь прибытия следственно-оперативной группы полиции (помните, что вы являетесь важным очевидцем).

В случае обнаружения подозрительных предметов, наличия информации о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно звоните по телефонам экстренных служб, в территориальный отдел внутренних дел либо обращайтесь к ближайшему наряду полиции.

Телефоны экстренных служб:

– УФСБ России по Приморскому краю – 8 (423) 221-72-12

– УМВД России по Приморскому краю – 8 (423) 249-04-91

– ГУ МЧС России по Приморскому краю – 8 (423) 243-28-27

Михаил Грач