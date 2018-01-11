Мужчина пропал в селе Ариадное Дальнереченского района Приморья, об этом «Deita.ru» сообщили в Примпоиске.

Ушел из дома 26 сентября 2017 года и до настоящего времени не вернулся Доманюк Игорь, 1977 года рождения.





Приметы: на вид 40 лет, рост около 167 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

Особые приметы: на носу бородавка, на верхней челюсти вставной зуб из желтого металла, на левой руке татуировка в виде птичьего пера и резус-фактор, на правой ноге на ступне татуировка «Рак».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8 951 018 55 13 - МОМВД России «Дальнереченский» или 02, 102 – полиция, а также волонтерам по телефонам 8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что бесследно исчезнувшего мужчину ищут в Приморье.

Таисия Масина