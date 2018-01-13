Вчера, 12 января, таинственно исчез 27-летний Денис Ширко, сообщает DEITA.RU. Об этом информируют волонтеры из primpoisk25.





По словам родных и близких, вчера он должен был на автомобиле УАЗ ПИКАП поехать на завод в поселке Прохладное и не доехал. Дома его ни вчера, ни сегодня не было. «Загулять не мог, отключить телефоны тоже», — безапелляционно заявляют родные.

«Если кому-то известно местонахождение Дениса или машины, просим позвонить по телефону 8 984 188-43-73», — просят волонтеры.

Екатерина Лапкина

Фото: primpoisk25