За новогодние праздники число аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном комплексе Приморья снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили Deita.ru в АПК.

Все технологические сбои будут учтены при подготовке к следующему отопительному сезону.

Как рассказали в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, за первую неделю нового года в Приморье произошло 48 аварийных отключений воды, света и тепла.

«За аналогичный период прошлого года таких технологических нарушений было 57, таким образом снижение составило 16%, при этом в два раза снизилось число отключений теплоснабжения», – прокомментировали в ведомстве.

Михаил Грач