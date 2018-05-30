В Приморье окончено судебное слушание по делу об убийстве супругов-пенсионеров, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморского края.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в феврале 2017 года. Фигурант решил похитить имущество пенсионеров, у которых до этого работал.



Проникнув на территорию их домовладения, расположенного на территории г. Лесозаводска, злоумышленник сначала напал на хозяина, 1933 года рождения, причинив ему смертельные ранения топором.

После этого он убил супругу потерпевшего, нанеся ей удары топором по голове, в результате чего женщина, 1937 года рождения, скончалась на месте.

Находясь в доме убитых, фигурант похитил денежные средства в размере 10 тыс. рублей, после чего скрылся с похищенным с места преступления.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 22 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны и взыскал с осужденного 1 миллион 66 тысяч рублей.

Ирина Петрова