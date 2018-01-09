Продолжительные выходные заставляют задуматься о досуге. Кто не поехал в тёплые края, ходят по кинотеатрам и концертам, наводят порядок дома или отправляются покорять склоны. Приморцы поделились с корреспондентом «DEITA.RU” своими впечатлениями от баз, профилем которых названы лыжи, сноуборды и тюбинги.







База отдыха «Комета» на Шаморе

Горнолыжная база «Комета» в получасе езды от города Владивостока по направлению к бухте Шамора. На ней три горнолыжных склона, оборудованных подъемниками, пунктом проката инвентаря, несколькими тюбинговыми трассами, катком, множеством мест для пикников, гостиницами, кафе, гостевыми домиками и верандами.

Три склона разной длины и уровня сложности.



Первый склон – это учебная горка длинной 300 метров, оснащенная медленным подъемником, за который нужно просто держаться. Второй и третий склоны имеют достаточно жесткое покрытие.



Возле каждого склона можно приобрести карточку с подъемами.



Выбираешь какой склон тебе подходит, оплачиваешь и катаешься. Цены на подъемы на каждом склоне разные, на учебной горке дешевле, на продвинутой - дороже.



Прокат снаряжения расположен недалеко от склонов и подходы к ним снабжены деревянными ступеньками для удобства передвижения в горнолыжных ботинках.



На горнолыжной базе «Комета» есть прокат коньков и каток с неплохим льдом.







Вход на территорию горнолыжной базы «Комета» платный, на входе выдают билеты.



Стоимость входа: взрослым - 200 руб. в праздники и выходные, 150 руб. в будние дни. Дети до 6 лет проходят бесплатно.



Прокат снаряжения: комплект «горные лыжи» (горные лыжи+ботинки+шлем+палки): будни - 450 руб/час, выходные - 600 руб/час. Комплект «сноуборд» (сноуборд+ботинки+шлем): будни - 450 руб/час, выходные - 600 руб/час.



Инструкторы: Есть возможность посещать индивидуальные и групповые тренировки, которые проводят инструкторы международного уровня.



Подъемники: на первом и втором склонах двухместные подъемники, стоимость подъема - 60 рублей в будни, 80 руб в выходные дни. На третьем склоне подъемник - буксировочный детский. Стоимость подъема - 40 руб. в будни и 50 руб. в выходные.



Сопутствующие виды развлечений: тюбинговые трассы для детей и взрослых, каток с возможностью проката коньков.



Общепит: на территории центра работают несколько кафе.



Минусы: в выходные дни очень многолюдно







Алексей, 21 год, лыжник:



Значительным плюсом «Кометы» является то, что эта база находится недалеко от города, на автомобиле можно добраться за 30 минут. В прошлом году я приобрел горные лыжи и осваиваю езду с горы без инструктора, пока получается неплохо. Территория базы обширная, есть тюбинговые склоны, трасса для беговых лыж. В кафе очень поражают цены. Чай с булочкой стоит 150 рублей. Поэтому я предпочитаю привозить с собой еду из города – это на порядок дешевле.

Въезд тоже не дешевый - 150 рублей с человека, не с машины, а с человека, нам приходится отдавать 300 рублей за въезд, за все остальные удовольствия приходиться тоже платить.

В выходной день цена вообще 200 рублей. Если бы не столь завышенные ценники, удовольствие от отдыха я бы получил гораздо больше.

2. Горнолыжный склон «Лесная Поляна»



Эта база исключительно для начинающих, либо для смешанных компаний и семейного отдыха.



Например, кто-то может кататься на тюбинге, кто-то на лыжах или сноуборде, и подниматься при этом все вместе будут на одном подъемнике. Ко всему прочему, расположение подъемника нельзя назвать удобным и бетонные дорожки портят впечатления. Но, не взирая на все вышеперечисленное, это лучшее место, чтобы первый раз встать на лыжи или сноуборд.



Достоинства:



Недорогой дневной абонемент. Возможность подняться на подъемнике с тюбингом.

Недостатки:



Удалённость парковки от подъемника и проката. Бетонные дорожки, о которые есть риск споткнуться. Обе трассы для новичков, поэтому, если вы хорошо катаетесь, то там Вам будет неинтересно.

Стоимость входа: взрослые - 100 руб./чел в будние дни, 200 руб./чел в праздники и выходные. Дети до 5 лет - бесплатно в любой день. Дети от 5 до 13 лет - 50 руб./чел в будни, 100 руб./чел в выходные и праздники. Пенсионеры (при наличии удостоверения) - 50 руб./чел в будни, 100 руб./чел в праздники и выходные.



Прокат снаряжения. Горные лыжи и сноуборды, комплект: Будни: взрослый - 400 руб./ час. Детский - 250 руб./ час. Выходные и праздники - Взрослый - 550 руб./ час, детский - 400 руб./ час.

Инструкторы (лыжи,сноуборд): 1 человек/1000 руб., 2 человека/ 800 руб. с человека, 3 человека/ 700 руб., 4 человека/ 600 руб.

Подъемники: кресельный подъемник. Стоимость подъемника: в будни взрослые - 100 руб., дети до 5 лет - 50 руб. Праздники и выходные: взрослые - 100 руб, дети до 5 лет - 50 руб. Стоимость на безлимитный подъем на весь день - 500 руб.



Сопутствующие виды развлечений: каток, трасса для тюбинга, горка для детей



Общепит: есть кафе и кафетерий на территории.



Роман, 24 года



В этом году на «Лесной поляне» доработали горнолыжный склон. Теперь он стал менее пологим в середине трассы. На мой взгляд, это сделали зря. Главную проблему основного спуска –обледенение - так и не разрешили. По этой причине многие лыжники и сноубордисты продолжают падать с верхушки друг за другом. По неизвестной мне причине в этом году почему-то убрали сноупарк. А вот тюбинговую трассу не строили, и это, на мой взгляд, правильное решение, потому что народ в прошлом и позапрошлом году то и дело влетал в ограждения и заборы. Я считаю, что если немного расширить спуск сверху и решить проблему обледенения, то получится вполне себе безопасная и интересная трасса.

3. Горнолыжная база «Восток» в Арсеньеве

Гора в Арсеньеве - сегодня самый протяжённый горнолыжный спуск в Приморье. Если вы продвинутый горнолыжник или просто уверены в своих навыках, то вам сюда. Внизу есть участок для обучения новичков. Сюда приятно выбраться в феврале - начале марта, когда уже морозы отпустили.



Можно сетовать, что подъемник не самый удобный. Но в награду вы получаете непередаваемое ощущение от красивого вида сверху на окрестности, чистый бодрящий морозный воздух и скорость спуска, насколько позволяет ваш уровень катания.



Недостаток - многолюдность в выходные, очередь на подъемник. Тут же на месте можно комфортно перекусить, а с выбором ночевки в Арсеньеве есть варианты для разного кошелька.



Константин, Владивосток:



«Я как сноубордист заявляю, что трасса на данный момент лучшая в крае. Снег хорошего качества, много разнообразных путей, дающих возможность объезжать основные трассы через лес. По пути встречается много трамплинов, кочек, ям, пней, деревьев. Очень экстремально, что зарядило меня позитивным настроением. Катался два дня по четыре часа. В очереди на подъемник стоял не более 15 минут. Хочется заметить, что подъемник хорошего качества, трасса расчищена, скорость подъема высокая. Вид - великолепный. Цену в 150 рублей за подъем считаю нормальной, учитываю данное экономическое положение в стране».

Стоимость входа: бесплатно.



Прокат снаряжения: лыжи - 400 руб./час, сноуборд - 400 руб./час, тюбинги - 300 руб./час.

Инструкторы: работают до 15 инструкторов единовременно. Стоимость - 600 руб./час.



Сопутствующие виды развлечений: трасса для тюбинга.

4. Спуск «Штыковские пруды»

Парк семейного отдыха «Штыковские пруды» находится в Приморском крае в часе езды от Владивостока, в двадцати минутах езды от Артема и около двух часов от Находки. Дорога до базы полностью асфальтирована. Сам парк находится в стороне от проезжей части в районе реки Артемовка.

Территория почти полностью проходит по естественному дубовому лесу.



Аттракционы, домики и беседки для пикника радуют взгляд городского человека.



Все в парке (включая горки, качели, фигурки известных мультгероев, беседки для пикников, бани и домики) сделано из натурального дерева, что придает особый шарм этому месту.



Две тюбинговые трассы длинной около 250 метров оформлены бортиками, перед каждой стоит сотрудник, следящий за безопасностью отдыхающих.



Также пользуется популярностью небольшой горнолыжный склон, длиной около 350 метров. Конечно, тем, кто умеет кататься, на нем особо делать нечего, а вот начинающим горнолыжникам и сноубордистам он подойдет очень кстати, так как небольшой склон позволит безболезненно освоить навыки катания на лыжах и доске.



Территория парка семейного отдыха «Штыковские пруды» достаточно обширная и включает в себя несколько зон: горнолыжный склон и тюбинговая трасса, пикниковые места и беседки, домики для гостей, лабиринт, озера для рыбалки, бани, спортивные и театральные площадки, кафе, творческие мастерские и места для выгула собак.



Стоимость входа: для взрослых - 200 руб. в выходные дни и 100 руб. в будние, для детей (от 7 до 14 лет) и пенсионеров - 50 руб.



Склон: длина трассы - 350 метров, ширина - 40 метров, перепад высот - 20 метров.

Подъемники: буксировочный - 200 руб. - 5 подъемов, 400 руб. - 10 подъемов, 900 руб. - день.

Прокат снаряжения: коньки - 200 руб/час, тюбинги - 300 руб/час, гоные лыжи и сноуборды - 400 руб/час.

Инструкторы: обучение катанию на горных лыжах с 3-х лет, на сноуборде с 6 лет. Занятие включает стоимость подъемника. Стоимость на одного человека - 800 руб./час.



Дополнительные развлечения: каток и трассы для тюбинга.

Общепит: есть кафе, буфет и пиццерия на территории

Опытные лыжники и сноубордисты рекомендуют эту базу любителям тюбинга и санок - любителям покорять горы здесь, говорят, скучновато.



Максим Низкодубов

