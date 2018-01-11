Завершился цикл праздничных новогодних программ на центральной площади Уссурийска, но сам городок продолжит свою работу. Елка с гирляндами, ледяные фигуры, арт-объекты, аттракционы и горки остаются на своих местах. Но фигуры могут убрать в случае хулиганства, сообщили Deita.ru в администрации города.

Администрация УГО настоятельно рекомендует соблюдать правила техники безопасности во время катания на горках и бережно относиться к конструкциям. От этого зависит, как долго будет стоять Ледовый городок.

Если отдыхающие станут ломать фигуры и арт-объекты, как это произошло со скульптурой сидящего зрителя, городок будет разобран до завершения января.

Михаил Грач