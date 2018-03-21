Недобор на рабочие специальности в Приморье составляет более четверти от плана, сообщает DEITA.RU.

Деятельность краевых учреждений профессионального образования обсудили депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан. Поводом для обсуждения стал проведенный Контрольно-счетной палатой Приморского края анализ образовательных учреждений за 2014-2016 годы.

Как выяснилось, за три последних года исполнение фактического приема учащихся в учреждения профессионального образования выполнялся на 82-85%. Основное снижение приема наблюдается в подготовке квалифицированных рабочих. При этом, приморская молодежь в эту сферу упорно не идет: недобор на эти специальности составляет от 25 до 28%.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, отметил, что есть необходимость пересмотра в организации работы краевых учреждений профессионального образования со стороны профильного департамента и руководителей учебных заведений. «Сегодня есть перспективы трудоустройства выпускников-сварщиков и других техническим специальностям, они востребованы. На мой взгляд, наша система образования должна идти в ногу с теми экономическими проектами, которые реализуются на территории Приморского края», - подчеркнул Александр Ролик.

Дело доходит до того, что для строительства объектов в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, подрядчики привозят не только инженеров, но и сварщиков. В качестве перспективной меры для привлечения молодежи в учреждения профессионального образования, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис предложил рассмотреть возможность организации бесплатного питания в них. «В свое время мы ушли от этого, так как это не наши полномочия. Но на самом деле, это большая социальная проблема. Мы должны детей кормить, чтобы потом интегрировать их, как специалистов в производство», - отметил Игорь Чемерис.

По единогласному решению членов комитета по социальной политике и защите прав граждан, департаменту образования и науки Приморского края рекомендовано принять меры, направленные на полное освоение контрольных цифр по приему на обучение в организации профессионального образования Приморского края, в том числе по популяризации рабочих профессий в общеобразовательных организациях края.

Дмитрий Санников