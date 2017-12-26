Бредовый закон о регистрации каждой сделки с древесиной исполняется в Приморье, сообщает «Deita.ru».

С 2015 года в России действует система ЕГАИС-Лес, предназначенная для учета древесины и различного рода сделок с ней. С 1 июля 2017 года под действие системы попали 24 вида пиломатериалов, на которые нужно оформлять сопроводительные документы, а сделки с такой продукцией - заносить в ЕГАИС-Лес. Теперь для того, чтобы приобрести доску, покупателю необходимо предъявить паспорт. «Мы понимаем, что это бред, но это закон!» - пишут в объявлении, размещенном в одном из приморских магазинов.

Приморские предприниматели еще летом 2017 года пытались если не отменить, то хотя бы отсрочить вступление в действие странного закона. При посредничестве приморского бизнес-омбудсмена Марины Шемилиной было направлено соответствующее обращение в адреса органов федеральной власти. Но глава Рослесхоза - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства России Иван Валентик не понял приморских предпринимателей. «Мы прорабатывали этот вопрос, и пришли к выводу, что на сегодняшний момент, с нашей точки зрения, серьезных ограничений или препятствий эта норма не создаёт», - заявил Иван Валентик в эксклюзивном интервью «Deita.ru».

Как рассказала корреспонденту «Deita.ru» президент Союза лесопользователей и деревообработчиков Лариса Бутенко, - «На рынке сейчас такая ситуация: есть ряд компаний, которые требования закона исполняют, регистрируют сделки в системе ЕГАИС-Лес, просят у покупателей паспорта. И есть другие компании, которые знают о наличии закона, но, чтобы не лишаться клиентов, его требования игнорируют».

Когда к законопослушным продавцам пиломатериалов приходят покупатели, то последним сообщают о необходимости регистрации паспортных данных в системе ЕГАИС-Лес. «Ну, если у вас все так сложно, то мы пойдем к другим», - говорят потенциальные клиенты. Другие же продавцы сознательно ничего не говорят покупателям о возможных будущих проблемах.

А ведь в случае проверки и обнаружения факта незаконной сделки, незарегистрированной в ЕГАИС-Лес, и у продавца, и у покупателя могут возникнуть серьезные неприятности: рано или поздно проверки обязательно случатся. Один-два раза в год в Приморье проводятся масштабные операции «Лес». В их рамках проверяются как автомобили, груженые пиломатериалом и «кругляком», так и пилорамы, деревообрабатывающие производства, и торговые точки, то есть все, кто имеет отношение к обороту древесины. Очевидно, что виновные в нарушении закона будут наказаны, а сумма штрафов весьма значительна: до 700 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства и пиломатериалов за каждую незаконную сделку.

Дмитрий Санников