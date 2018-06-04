Перед судом предстанут жители Приморья, обвиняемые в серии краж кедрового ореха, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что хищение ореха и кедровых шишек совершалось в октябре 2017 года у граждан, которые занимались сбором либо скупкой дикоросов.

Трое местных жителей действовали по следующей схеме: на автомобиле марки Тойота Краун в дневное время они устанавливали места, где граждане складировали мешки с дикоросами. Ночью злоумышленники возвращались, проникали в складские помещения и совершали хищения кедровых шишек и ореха, которые впоследствии продавали, а вырученные деньги тратили по своему усмотрению.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленников. У них изъяты автомобиль марки Тойота Краун и два мешка с похищенными кедровыми шишками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей УК РФ «Кража». Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина