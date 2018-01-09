Владивостокцы обеспокоены судьбой жителя Северной Осетии Заура Гуриева, который идёт пешком через всю Россию во имя проблем экологии и восстановления популяции среднеазиатского леопарда, сообщает «Deita.ru»

Напомним, Заур Гуриев начал свое путешествие 12 октября 2017 года от улицы Владивостокской во Владикавказе. Закончить он планирует на улице Владикавказской во Владивостоке. Изначально путешественник, по его словам, просто стремился осуществить свою давнюю мечту увидеть Россию. Сейчас же он не просто реализует мечту, а поддерживает программу по восстановлению популяции среднеазиатского леопарда в Северной Осетии.

Мужчина прошел пешком уже две тысячи километров. Ему осталось пройти ещё десять тысяч через Урал, Сибирь и Дальний Восток. Жители Владивостока недоумевают, как ходоку не страшно идти по таким суровым краям, зимой, в одиночестве. Они буквально опасаются, что мужчина может стать добычей того самого леопарда, в поддержку которого отважился на рискованное путешествие: " Замёрзнет где нибудь в Сибири", пишут одни, другие утверждают: "Можно не дойти, съедят по пути, зима, звери голодные", "Дай бог что бы дошел, а не накормил пару леопардов".

Некоторые такой шаг Гуриева считают и вовсе бесполезным: "Не вижу в этом путешествии никакого смысла. Общество не оценит такой героический, но по сути бессмысленный поступок. Да и леопардов спасти он не сможет, самого придется спасть от них".

Завершение путешествия намечено на ноябрь 2018 года.

Таисия Масина