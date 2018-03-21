В погожий мартовский день лед все активнее тает в заливах Приморья. Однако активные процессы не пугают рыбаков, рискующих жизнью ради добычи, сообщает DEITA.RU.

Один из приморцев опубликовал видеозапись, сделанную в поселке Тавричанка 21 марта. На ней - растаявший у берега лед, а вдалеке - автомобили рыбаков, неизвестным образом преодолевших полыньи и выехавших далеко от побережья Амурского залива.

Можно увидеть, что несколько десятков рыболовов без страха занимаются своим промыслом. Видны очертания нескольких машин. МЧС Приморья не раз предупреждало, что выезд на тонкий лед крайне опасен для жизни, но все без толку.

Напомним, на днях в районе Тавричанке под лед ушел автомобиль Nissan AD. Водитель успел выбраться из машины, но транспортное средство было безвозвратно утеряно.

Василий Кучин

Видео: sever_condor