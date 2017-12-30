Традиционно, это самый любимый праздник в России, и приморцы поделились с «Deita.ru» «своим» Новым Годом.

«Это семейный праздник, время ожидания волшебства, — рассказала жительница Приморья Ольга Петрова, — но сейчас я его уже не жду. В детстве очень любила, да… Мы с сестрой всегда любили находить подарки под елкой. Сейчас праздник очень ждет дочка – письма Деду Морозу написала еще в ноябре. Так что «Дед Мороз» в лице мамы и папы все уже купил.

«Когда я была маленькой, это было настоящее волшебство, — рассказала Влада. — Сейчас хочется продолжения такого настроения — праздничного волшебства, но с возрастом все это превращается в некую формальность».

По мнению Дмитрия, Новый год, «прежде всего, праздник. Время, когда можно побыть с семьей, даже если она в данный момент находится очень далеко. Для меня это семейный праздник».

«Новый год — это праздник, когда надо пообщаться со всеми коллегами и друзьями, и не нанести неприемлемый ущерб здоровью», — продолжил разговор Петр.

Жительница Владивостока Светлана Панина уверена в том, что «это всегда новые мечты и планы, подведение итогов за предыдущий год. Новый год — это всегда надежды, новые цели и новые шаги на работе и в семье».

«Я не люблю Новый год, особенно корпоративы, — продолжила беседу Екатерина Брязгунова. — Я вообще не люблю праздники. Новый год — это куча потраченных денег на подарки и еду. Традиционно мы отмечаем новый год тесной дружной компанией. При этом каждая пара, а нас их три, перед совместным празднованием два-три часа проводит у родителей – провожаем старый год. Для нас это важно, потом дружно встречаем Новый год у кого-нибудь дома и идем на каток».

Житель Владивостока Иван сказал, что по празднику особых эмоций нет: «Персональный Новый год может начаться в любой день. Приятно чисто нумерологически: символизм начала чего-то нового с изменением одной цифры в году заманчив, соблазняет людей на действия и перемены. Мне не нужно символизма, чтобы начинать новый этап, новый важный процесс».

Мнений много – разных. Но завершить опрос хочется таким высказыванием.

«Новый год — это елка, подарки, хорошее настроение, праздничный стол, салют, хлопушки, шампанское и мандарины!» — радостно воскликнула жительница города Юлия.

Инна Эстрина