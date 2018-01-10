Жители регионов России смогут сами определить, на каком участке они будут голосовать 18 марта 2018 года в день выборов Президента РФ, вне зависимости от места регистрации. Подать заявление на получение такой возможности в Приморье можно будет с 31 января, сообщает Deita.ru со ссылкой на АПК.

По информации департамента внутренней политики края, все граждане по умолчанию включены в списки избирателей на участках по месту регистрации, однако отдать голос можно будет и на участках по месту временного пребывания.

«В этом году появилось нововведение, благодаря которому все желающие без труда смогут проголосовать на любом участке, расположенном ближе к месту пребывания. Для этого достаточно заполнить заявление в любой территориальной избирательной комиссии. С 31 января заявление также можно подать в любом многофункциональном центре или даже через интернет – на Едином портале Госуслуг», – сообщили в департаменте внутренней политики края.

Обратиться с заявлением в участковые избирательные комиссии края можно будет с 25 февраля. При себе необходимо иметь паспорт. Сотрудники ведомств помогут найти ближайший к планируемому месту нахождения избирательный участок, в том числе и в других регионах России. Завершится прием документов 12 марта.

«Возможность участвовать в выборах, независимо от места регистрации, особенно удобна для студентов, обучающихся во Владивостоке, но прописанных в других муниципалитетах края, для военнослужащих или вахтовиков, временно проживающих в регионе», – добавили в департаменте.

Найти подходящий избирательный участок можно и самостоятельно – на сайте ЦИК России с помощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок» или с помощью интерактивной карты.

В Приморье в день выборов в 2018 году будут открыты более 1300 избирательных участков..



Михаил Грач